'Virgil van Dijk wil naar Liverpool'

(Foto: Archief JK Beeld)

Oud-FC Groninger Virgil van Dijk zou wel oren hebben naar een overgang naar Liverpool. Dat meldt de BBC. Southampton is nog in onderhandeling met Liverpool over de transfer van de 25-jarige Van Dijk, die naar verluidt ruim 206.000 euro per week kan gaan verdienen in Liverpool.

'Een uitgesproken voorkeur'

Liverpool-coach Jürgen Klopp heeft het aantrekken van de twaalfvoudig Oranje-international als topprioriteit gemaakt deze zomer.





'Transfer al beklonken'

Volgens verschillende berichten zou de transfer al zijn beklonken, nadat eerder Chelsea en Manchester City hadden geboden op Van Dijk. De drie Britse topclubs zouden meer dan 60 miljoen euro over hebben voor de Nederlander. FC Groningen kan profiteren van een eventuele transfer van de speler. Hoeveel het de club kan opleveren, is niet bekend.



Van Dijk speelde van 2011 tot 2013 voor de FC. Daarna ging hij naar de Schotse topploeg Celtic. Anderhalf jaar geleden verhuisde hij al voor 15 miljoen euro naar Southampton.



Door: RTV Noord Correctie melden