Beter Weters Sport: Wat mogen we van Oranje verwachten en wat is de Groningse inbreng?

Het zijn roerige tijden rond het Nederlands elftal. De KNVB lijkt bij tijd en wijle stuurloos en de prestaties op het veld zijn wisselvallig. Wat mogen we de komende tijd verwachten? Halen 'we' het WK nog en welke voor rol is er voor FC Groningen-keeper Sergio Padt?

Dick Advocaat aanstellen als bondscoach is het failliet van de KNVB. Bleek zeer onbetrouwbaar. Zou Joop Gall het niet kunnen? Oranje gaat Rusland niet halen omdat er te weinig kwaliteit is. Arjen Robben is TOP, maar Memphis denkt dat hij op een Johan Cruyff court staat. Verdedigend zijn we ‘huilen-met-de-pet-op’. Wat een aaneenrijgen van fouten.In die context zou Sergio Padt best eerste keeper kunnen zijn. Hij is minstens zo goed als Zoet en veel rustiger dan die zenuwpees Cillessen. Hoewel, ik zou ook nerveus worden met Martins Indi voor me. Ik hoop dat ik er in alle opzichten naast zit, want een WK met Oranje is veel leuker.Nederland wint makkelijk van Ivoorkust. Toch denk ik niet dat Nederland er nu al is en zich zomaar kwalificeert voor het komende WK. Ze moeten nu niet achterover leunen maar gaan bouwen aan de onderkant. Een zwaluw maakt nog geen zomer. Er moet aan de onderkant gebouwd worden, trainingsuren verhogen, mentaliteit aanscherpen, talenten opleiden en aan een aanvallend systeem bouwen.Wanneer Oranje dat gaat doen en er blijft nog een aantal topspelers uitkomen voor Oranje dan heeft het voor de toekomst een kans. Sergio Padt kan in de toekomst een rol spelen, laat hem ervaring opdoen. Het is nu nog te vroeg.We mogen in elk geval toch wel verwachten dat Nederland van Luxemburg wint. Weliswaar zijn de Gouden Tijden voorbij en zijn de zogenaamde kleine landen moeilijker te verslaan dan voorheen, dan nóg moeten Robben c.s. dit varkentje probleemloos kunnen wassen. Of het WK wordt gehaald, is moeilijker te voorspellen. Dat potje tegen het nonchalant spelende Ivoorkust is geen graadmeter. Die 5-0 zegt me niet zoveel. Zo goed was Oranje namelijk niet. Het taaie Zweden voorbijgaan zal niet eenvoudig zijn, dat verstaat wél de kunst van goed verdedigen.Voor Sergio Padt zie ik geen rol van betekenis weggelegd in het komende proces. Ik verwacht dat Cillessen weer eerste keeper wordt en Zoet de nummer twee wordt op basis van zijn internationale ervaring. Padt heeft alleen kans als hij naar club gaat die Europees ook actief. Of keeper wordt van de Ajax-beloften. Dan heb je sowieso al twee streepjes voor.Zondag zat ik in Rotterdam bij de oefeninterland tegen Ivoorkust. Ik heb voornamelijk naar Arjen Robben gekeken en mijn conclusie is alles behalve verrassend: Arjen Robben is op alle fronten DE patron van Oranje. Hij is veel beter dan de rest. Wanneer Arjen fit is en zijn ploeggenoten zorgen dat hij excelleert, dan is Oranje zoveel sterker. Nederland zal alles moeten winnen en dan ben je nog afhankelijk van Frankrijk. De kans is zeer klein, maar dat wisten we natuurlijk al.Sergio Padt zal een transfer moeten maken, en dus wekelijks op een hoger niveau moeten spelen, om echt een kans te krijgen. Ik geloof in Padt. Wanneer hij een transfer maakt en meer brutaliteit in de lucht toont dan is hij absoluut een Oranje-doelman in wording.De komende wedstrijd van Oranje tegen Luxemburg is van cruciaal belang. Voor FC Groningen. Korte uitleg. Hopelijk laat Dick Advocaat in de aanloop naar vrijdag de selectie ook nog even oefenen op strafschoppen. Dan zal hij zien dat onze Sergio Padt de beste penaltykiller is van zijn drie keepers. Padt in de basis dus vrijdag. Transferwaarde schiet omhoog. HSV koopt Padt voor een godsvermogen. Van dat geld koopt Nijland een topspits in spe. Volgend seizoen dus veel goals in de Euroborg. Allemaal dankzij Padt.O ja, Oranje wint met 2-1. Plaatst zich daarna via de play-offs met kunst en vliegwerk voor het WK in Rusland. Na een roerige lente boycot de Nederlandse regering deelname aan het WK in het land van Poetin. En daar geeft Mark Rutte Hans van Breukelen gewoon de schuld van.