Leerlingen Brederoschool vallen in de prijzen met een zelfgebouwde waterraket

Een zelfgemaakte waterraket leverde leerlingen van groep 7 en 8 van de Brederoschool in Groningen de eerste prijs op bij het landelijke Techniek Toernooi in Arnhem.

'Hij kwam wel vijftig meter hoog', vertelt leerling Stijn trots. Hij presenteerde de raket die werkt op water en luchtdruk tijdens de finale samen met een klasgenootje. 'We hadden er ook een parachute in, waardoor hij lang in de lucht bleef. Wel zo'n tien seconden.'



Scholen uit Nederland en België

De leerlingen hebben vanaf januari gewerkt aan de raket. Ze gingen in Arnhem de strijd aan met andere scholen uit Nederland, maar ook uit België.



Techniek promoten

De wedstrijd is een initiatief van Stichting Techniek Promotie. Het doel is om wetenschap en techniek aantrekkelijk te maken voor kinderen en jongeren, om zo te helpen het tekort aan technische vakmensen op te lossen.



Regionale voorronde

De Brederoschool bereikte de finale, dankzij het winnen van de regionale voorronde op 6 april.

