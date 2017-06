Verongelukte uitbaatster Gouden Karper wordt donderdag gecremeerd

Uitbaatster Marjan Bonthuis van herberg De Gouden Karper in Winsum wordt donderdag gecremeerd. Dat meldt haar dochter op Facebook. Bonthuis kwam zaterdagavond om het leven bij een auto-ongeluk op de N361.

'Iedereen is welkom op de crematie', schrijft de dochter van Bonthuis. 'Bloemen en kaarten graag naar de zaak. Personeel zorgt ervoor dat dit in het crematorium komt donderdag. We willen er een prachtige bloemenzee van maken met veel kaarsen.'Voor de rest willen de nabestaanden het verlies in kleine kring verwerken. 'Dit levens verwoestende ongeluk zet ons hele leven op de kop. Wij vragen dan ook om ons dit rustig te laten verwerken, zonder vele vragen te krijgen..'Marjan Bonthuis is 54 jaar oud geworden. De Gouden Karper blijft deze week dicht.Link naar de Facebook post: https://www.facebook.com/deborah.kolthof/posts/702480123269675