Lopend Vuur: Films kijk ik thuis wel

In De Klinker in Winschoten zijn voortaan geen grote commerciële films meer te zien. Reden: er komen te weinig mensen kijken naar de zogeheten 'blockbusters'.

'De bezettingsgraad is gewoon te laag', zegt directeur Leo Hegge van De Klinker. 'Er zitten gemiddeld maar vijftien tot twintig bezoekers per film. Is dat nog raar, in de tijd van Netflix?Ons Lopend Vuur van vandaag luidt: Films kijk ik thuis wel.Ga jij eigenlijk nog wel naar de bioscoop? Of vind je online aanbieders als Netflix, Videoland en NPO Uitzending Gemist een beter alternatief? Hoe kijk je het vaakst naar films?We waarderen het enorm dat je meepraat! Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter ( #opnoord ).Vrijdag was de stelling: ' Ons klimaat kan best zonder Trump '. 65.71% van de 2.097 stemmen was het hiermee eens.