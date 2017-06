'Echt bijzonder: 50.000 mensen die het liedje woord voor woord meebrullen'

'Echt bijzonder: 50.000 mensen op zo'n veld die het liedje woord voor woord meebrullen.' Pianist Reinout Douma speelde op Pinkstermaandag op Pinkpop mee met het nummer Overcome van de Amerikaanse rockband Live.

Douma genoot met volle teugen. 'Het liedje is voor mij als pianist niet zo'n bijzondere belevenis, eigenlijk is het een heel eenvoudig nummer. Maar Ed Kowalczyk is een charismatische zanger. En dat in die setting. Dat is toch iets bijzonders.''Je moet geconcentreerd zijn, omdat je in die paar minuten dat het liedje duurt geen fout wilt maken. Maar op een gegeven moment ga je er toch ook wel van genieten en voel je wat de impact is op dat hele veld. Er staan zelfs jonge mensen in dat vak keihard die nummers van een rockband uit de jaren 90 mee te brullen, dat vind ik toch bijzonder.'Douma werd vorige week gebeld of hij zin had om het nummer mee te spelen. De pianist en Live-frontman Kowalczyk kenden elkaar nog van een eerder optreden op Pinkpop, drie jaar geleden. Toen trad de zanger er op samen met het Noordpool Orkest, dat onder leiding staat van Douma.