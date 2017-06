350 schilderijen te zien op kijkdagen kunstveiling synagoge

Het werk van Helmantel (Foto: Carl Hoekstra / RTV Noord)

Of de kunstmarkt weer op het niveau zit van voor de crisis, is onduidelijk. Maar in de Groninger synagoge wordt een poging gedaan om weer wat betaalbare werken aan een nieuwe eigenaar te helpen. Aanstaande donderdag is er een veiling georganiseerd door kunsthandel Richard ter Borg.

350 schilderijen

Er komen zo'n 350 schilderijen onder de hamer, met de nadruk op Groninger kunstenaars. Veel van de werken zijn van de Groninger kunstkring De Ploeg. Het topstuk van de veiling, een kunstwerk van Jannes de Vries, moet tussen de 15.000 en 20.000 euro opbrengen.



Berglandschap

Een ander bijzonder stuk is een berglandschap van Henk Helmantel. Een vroeg werk van de meester van het Noordelijk realisme. Het werd vermoedelijk gebruikt als decorstuk bij een musical. Met een afmeting van twee bij zes meter is dat het grootste schilderij dat Helmantel ooit heeft gemaakt.



De komende dagen zijn er nog kijkmiddagen in de synagoge. De veiling wordt donderdag gehouden.



Door: Carl Hoekstra Correctie melden