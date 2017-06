Werkzoekenden krijgen gratis busreis naar Duitse banenmarkt (update)

(Foto: RTV Noord)

Werklozen kunnen binnenkort gratis naar een banenmarkt in het Duitse Lingen. Het UWV en de gemeenten betalen de busreis. Het is een van de manieren om Groningers over de grens aan een baan te helpen.





Ondanks dat de Nederlandse economie aantrekt, vindt het UWV het nog steeds belangrijk om werklozen ook in Duitsland aan een baan te helpen.



'Wij houden niet op'

'De mogelijkheden aan de andere kant van de grens zijn ook nog behoorlijk. En niet iedereen heeft al een baan gevonden, dus wij houden niet op' , zegt Geert van der Wal, manager werkgeversdienstverlening bij het UWV.



Vooraf aanmelden

Waarschijnlijk vertrekken de gratis bussen vanaf Winschoten. De reis is ongeveer negentig kilometer lang. Geïnteresseerden moeten



Lees ook: Dossier werken in Duitsland Op de 'Jobmesse' zijn vooral banen te vinden op het gebied van techniek, ICT, elektrotechniek en administratie. Op de banenmarkt kunnen werkzoekenden praten met Duitse werkgevers.Ondanks dat de Nederlandse economie aantrekt, vindt het UWV het nog steeds belangrijk om werklozen ook in Duitsland aan een baan te helpen.'De mogelijkheden aan de andere kant van de grens zijn ook nog behoorlijk. En niet iedereen heeft al een baan gevonden, dus wij houden niet op' , zegt Geert van der Wal, manager werkgeversdienstverlening bij het UWV.Waarschijnlijk vertrekken de gratis bussen vanaf Winschoten. De reis is ongeveer negentig kilometer lang. Geïnteresseerden moeten zich vooraf aanmelden . De Jobmesse is op 17 en 18 juni.

Door: Nico Swart Correctie melden