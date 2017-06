Oranje-debutant Van de Kamp: 'De rotklusjes zijn nog steeds voor mij'

Lycurgus-volleyballer Auke van de Kamp kan persoonlijk terugkijken op een mooi debuut voor Oranje. Dat gebeurde zondag tijdens de met 3-2 verloren World League-wedstrijd tegen gastland Turkije. 'Ik kon er een slechter debuut van maken.'

'Het ging goed, ik voelde me ontspannen en toen ik inviel in de vierde set sloeg ik meteen een', zegt Van de Kamp. 'Ik heb al wel eens een oefenwedstrijdje gespeeld, maar dit is wel mijn officiële debuut. Stiekem hoop je dat het zo gaat, maar dit is wel een heel lekker begin.'Over een andere status binnen de groep wil de 21-jarige volleyballer nog niet spreken. 'Ik ben nog steeds het broekie, hoor', lacht hij. 'Ik moet bijvoorbeeld de massagetafel nog steeds naar het vliegveld sjouwen, dus die rotklusjes zijn nog voor mij.''Maar inderdaad, het is mooi dat je het gevoel hebt dat je wel wat kan. En het heeft me vertrouwen gegeven, en de groep ziet dat ook.' 'Komend weekend speelt Oranje in Tsjechië, en daar is Van de Kamp opnieuw bij: 'En ik hoop dat ik het weekend erop in Den Haag er ook bij ben, dan spelen we ook drie potjes. En mogelijk zelfs de finale van de World League daarna, in Australië.'Na de zomer zal Van de Kamp 'gewoon' weer bij Lycurgus aansluiten. Maar ook daar verwacht hij niet dat hij nu een andere status heeft: 'Daar is Wytze Kooistra nog gewoon de grote man hoor. Ik ga heus niet naast mijn schoenen lopen', aldus een lachende Van de Kamp.De andere Lycurgiaan die door bondscoach Guido Vermeulen werd geselecteerd, libero Just Dronkers, kwam afgelopen weekend niet in actie.