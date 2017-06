Directeur Museum Stad Appingedam wordt baas MuzeeAquarium

De directeur van Museum Stad Appingedam Cynthia Heinen wordt ook directeur bij het MuzeeAquarium in Delfzijl. Ze gaat de functie parttime bekleden.

Het MuzeeAquarium had tot nu toe alleen een voorzitter van het bestuur, maar verandert van organisatievorm om subsidies binnen te krijgen. Daarom is vanaf 1 juli ook een directeur nodig.Heinen gaat zich bezighouden met de opening en inrichting van het nieuwe museum. Het project loopt vertraging op, doordat de verhoging van de dijk nog niet af is. Daardoor is de omgeving van het museum nog één grote modderpoel, waardoor er nog niet begonnen kan worden met de inrichting.Aanvankelijk zou de nieuwbouw van het museum deze maand al open moeten gaan, maar dat werd al uitgesteld. Nu richt het MuzeeAquarium de peilen op begin 2018.Het bestuur van het MuzeeAquarium hoopt volgende maand te kunnen beginnen met het inrichten van het museum.