Schuurtjes in brand in Eelde

(Foto: Herman Van Oost)

Een zwartgeblakende schutting, en geen schuurtjes meer te zien. Dat is het effect van een brand in een schuurtje aan de Knottenplat in Eelde dinsdagmiddag.

De brand is inmiddels onder controle, nadat de brandweer met twee wagens uitrukte. De twee schuurtjes konden niet gered worden. Ook sprongen er ruiten in nabije woningen door de hitte die vrijkwam met de brand.



De oorzaak van de brand is onbekend.

Door: RTV Noord