- Liekoet: Deze Groningse vlogger leeft van Youtube inkomsten

De Groningse YouTuber Lilia Kazakova heeft ruim 120.000 abonnees op YouTube en daar verdient ze een flinke boterham mee.

Lilia vlogt over haar dagelijkse leven en maakt onder andere filmpjes over make-up en reizen. Ze besteedt gemiddeld veertig uur per week aan het maken van haar video's. En daarnaast studeert ze ook nog rechten en filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen.In haar vlogs laat Lilia zoveel mogelijk zien. Zo filmt ze wanneer ze net uit bed is en wanneer ze geen make-up op heeft. 'Iedereen ziet er anders uit zonder make-up. Ik ben niet opeens een ander persoon omdat ik geen mascara op heb.'Iemand anders nadoen heeft volgens haar geen zin. 'Ik denk dat je echt bij jezelf moet blijven en jezelf moet afvragen: wat maakt mij uniek?'.