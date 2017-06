Toxicoloog GGD: 'Angst voor asbest niet altijd nodig'

Een groepje spelende kinderen bouwde afgelopen weekend aan de Ter Borchlaan in Stad nietsvermoedend een hut met asbestplaten. Verontruste ouders belden de gemeente, die een specialistisch bedrijf in de arm nam. Maar dat is lang niet altijd nodig.

Asbest verwijderen kun je ook zelf doen. Op de site van de GGD staat een overzicht met tips voor mensen die zelf asbest willen verwijderen. Volgens toxicoloog Martin Eggens van de GGD is daar veel belangstelling voor: het is het best bezochte onderdeel van de website.'In dit geval was het niet nodig om hulp te zoeken, aan de andere kant is wel verstandig om dat een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen', aldus Eggens. 'De angst voor asbest is niet altijd nodig, alleen als je elke dag grote hoeveelheden inademt. Je zou best thuis eenmalig asbest op kunnen ruimen, maar dan mag het oppervlakte maximaal 35 vierkante meter zijn.'Het is volgens de toxicoloog belangrijk dat bij de verwijdering zo weinig mogelijk vezels vrijkomen. Dus: niet gaan zagen of breken. 'De regels zijn wel erg streng geworden', vervolgt Eggens. 'We zouden best wat makkelijker om kunnen gaan met asbest, zodat we geen buitenproportionele acties verrichten die niet in verhouding staan met de risico's.'Weet je niet waar je met de door jezelf verwijderde asbest heen moet? Volgens Eggens kun je het, mits in een onbeschadigde verpakking, inleveren bij een punt van de gemeente. Kijk daarvoor op deze webpagina . Je kunt dus ook op de website van de GGD terecht, voor de nodige tips over de verwijdering van asbest.