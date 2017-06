Donar haalt Curry naar Groningen

Donar heeft spelverdeler Brandyn Curry gecontracteerd. Hij is de opvolger van Lance Jeter. De 26-jarige Amerikaan heeft een contract getekend voor één seizoen.

Curry speelde in het seizoen 2014-2015 in Den Bosch. In dat seizoen werd hij MVP van de play-offs en pakte hij met zijn club de landstitel ten koste van Donar. Vervolgens speelde hij in Duitsland bij Bremerhaven. Het afgelopen seizoen kwam hij uit voor Helios Suns uit Slovenië.Hij is de zesde speler die voor volgend seizoen vastligt. Ook Aron Royé, Sean Cunningham, Jason Dourisseau, Arvin Slagter, Drago Pasalic spelen na de zomer voor Donar.