Vale Gieren op 'avontuur' in Groningen

'Het is sensationeel om te zien', vertelt vogelaar Willem Hartholt uit Groningen. Hij ging er vanochtend vroeg op uit om de vale gieren te bekijken bij Stedum. De vale gier wordt in Nederland zelden gezien en is daarom dan ook een dwaalgast.

Met gespreide vleugels is de gier ongeveer drie meter groot. Het dier leeft vooral in Zuidwest-Azië en noordelijk Afrika. In Europa zijn ze te vinden in Spanje, Portugal en Frankrijk.'Het zijn waarschijnlijk jonge gieren die op avontuur zijn' vertelt Hartholt. Om half acht dinsdagochtend start hij zijn zoektocht. Via een vogel waarneming website wist hij de vogels te vinden.'Ik kon ze eerst niet vinden totdat ik iets groots over zag vliegen. Bij de Lellensterweg vond ik uiteindelijk de vier vale gieren. Later kwam er nog één bij'.De stadjer kon dankzij de toestemming van een boer de vogels van dichtbij bekijken. 'Dankzij zijn gastvrijheid konden we iets dichter bij de vogels komen en mochten we vanaf zijn erf toekijken'.'Dit is zeer zeldzaam. Nog nooit heb ik ze van zo dichtbij kunnen bekijken in onze provincie' vertelt de stadjer die al twintig jaar als hobby vogels spot.De vijf vale gieren zijn waarschijnlijk onderdeel van een grotere groep gieren die eerder gespot is bij Exloo. Daarvan is toen melding gedaan bij RTV Drenthe