Nieuwbouw Friesenbrücke kan snelle trein naar Bremen op dood spoor zetten

Snel en comfortabel met de trein reizen tussen Groningen en Bremen. Dat is de inzet van de Wunderline. Maar de toekomst van die snelle en comfortabele verbinding komt in gevaar als de kapotte Friesenbrücke bij het Duitse Weener wordt vervangen door een nieuwbouwvariant met een draaibrug.

Dat schrijft het provinciebestuur in een brief aan het Duitse parlement en aan staatssecretaris Enak Ferlemann.De brief komt naar aanleiding van een bericht uit Berlijn, waar de Duitse regering heeft aangegeven mee te willen betalen aan nieuwbouw. Dat zorgt ervoor dat de nieuwbouwvariant een stap dichterbij is. Maar de nieuwbouwvariant van de Friesenbrücke maakt het volgens gedeputeerde Fleur Gräper (D66) technisch onmogelijk om de ambities van de Wunderline te realiseren.'We willen twee extra treinen heen en weer laten rijden, een sneltrein en een stoptrein', zegt Gräper. 'Met de nieuwbouwvariant loopt het aantal minuten terug waarin de brug beschikbaar is voor treinverkeer. Dan wordt het technisch onmogelijk om ze te laten rijden.'De provincie vraagt Duitsland om het belang van het spoor nadrukkelijk mee te laten wegen bij de keuze voor herstel of nieuwbouw van de brug. 'Tot nu toe zien we geen discussie in het publieke debat over het aantal minuten. Dat is bepalend voor deze verbinding.''Als deze nieuwbouwvariant doorgaat, dan kunnen de plannen zoals we ze hadden niet gerealiseerd worden', zegt Gräper. 'Dan kan er een streep door de ambities die we hebben.'Wat meespeelt is dat het Rijk 17 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor de Wunderline. Om aanspraak te maken op dat bedrag moet de provincie wel voor eind 2018 'ja' of 'nee' zeggen tegen het project. Hoe langer het gesteggel rond de Friesenbrücke duurt, hoe krapper het voor de Wunderline wordt om alle onderzoeken af te ronden en het geld uit Den Haag te krijgen.Hoewel de toekomst van de Wunderline er dus niet goed uitziet, wil de gedeputeerde de hoop nog niet opgeven. 'Ik heb wel buikpijn gekregen van hoe het proces gaat en hoe we er nu voor staan, het is geen vanzelfsprekendheid', zegt ze. 'Maar ik heb wel goede hoop dat het goed komt omdat het belang van deze spoorlijn ook aan Duitse zijde ondersteund wordt.'Feit is dat de kapotte brug op Duits grondgebied ligt. De besluitvorming is dus een volledig Duitse aangelegenheid. Gräper: 'Het is inderdaad niet ons besluit, wij hebben de minste invloed op het proces. Maar we houden wel hoop.'