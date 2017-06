Noord Vandaag: Groningen Railport heeft het drukker dan ooit

Op- en overslag is 'booming business' in Veendam. Vooral door transporten naar China via het bedrijf Husa Logistics op containerterminal Groningen Railport. En misschien wordt het er nog veel drukker. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

Aan de N33 in Veendam staat een indrukwekkende rij opslaghallen. Waar vroegere gebruikers van het complex op de fles gingen, geldt dat niet voor Husa. De zaken gaan goed voor het transportbedrijf dat sinds 2009 bezit nam van het Railport. Daarom pleit Husa nu voor een betere spoorverbinding naar Duitsland, mede als stimulans voor de regionale economie.Het kon niet beter: prachtig weer en een bezoekersrecord voor de Airshow in Oostwold afgelopen weekend. De vliegshow werd voor de negende keer gehouden. Volgens organisator Tom van der Meulen kwamen er zeker 25.000 mensen op af. Ben je er niet geweest? RTV Noord maakte een korte samenvatting. Van der Meulen deed ook nog een belofte.Met een raketlancering wonnen leerlingen van groep 7 en 8 van de Brederoschool uit Stad het Techniek Toernooi in Arnhem. Sinds januari hebben ze er aan gewerkt en dus met succes: de zelfgemaakte waterraket ging 50 meter de lucht in. Docent Bé Buring is de (raket)motor achter dit succes. Hij stond met het enige overgebleven exemplaar in de studio en gaf uitleg.- Basketballer Brandon Curry volgt bij Donar publiekslieveling Lance Jeter op.- Ronald was op een plek waar je niet heel gauw een volleybalstrand zou verwachten.- Hiphopper Kraantje Pappie ontving in België een platinaplaat voor zijn single 'Pompen'.Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist