- Liekoet: Juninho Bacuna over zijn doorbraak bij de FC

Hij debuteerde al een paar jaar geleden, maar dit seizoen lijkt toch echt de doorbraak te zijn van FC Groningen speler Juninho Bacuna.

Bacuna speelde dit jaar 25 wedstrijden voor de FC waarin hij één keer tot scoren kwam. 'Na mijn rode kaart tegen PSV belandde ik een tijdje op de bank en daar had ik het lastig mee. Gelukkig kreeg ik daarna nog een kans en sindsdien heb ik bijna alles gespeeld.'Naast zijn doorbraak spreekt Juninho vrijuit over het serieuze leven dat hoort bij een voetballer. Zo vertelt hij dat hij er alles aan doet om zo goed mogelijk te worden. En dat hij buiten het voetbal eigenlijk geen vrienden heeft.Bekijk de video hier:In de reportageserie Talent gaat Liekoet in gesprek met talenten uit Groningen.