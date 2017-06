'Het zijn zwarte pinksterdagen geworden'

De verslagenheid in Winsum is groot na het plotseling overlijden van uitbaatster Marjan Bonthuis van herberg De Gouden Karper. Ze kwam zaterdagavond om het leven bij een auto-ongeluk op de N361.

Op de Facebookpagina van het café komen veel reacties binnen en ook bij de gemeente is er verslagenheid.'Ook ik heb, net als menig inwoner van de gemeente, regelmatig van haar gastvrijheid genoten. Altijd tijd voor een praatje en druk in de weer met het verder uitbouwen van de Gouden Karper. Lekker eten en drinken' schrijft wethouder Marc Verschuren in de wekelijkse weblog die het college maakt. Hij roemt Bonthuis om haar harde werken en haar gastvrijheid.Ook bezoekers van het restaurant reageren geschokt. 'Gisteravond nog uit eten geweest. Kort met haar gesproken op het terras, dus dit komt een beetje onwerkelijk over, maar het is helaas wel de keiharde werkelijkheid!', schrijft Pieter Slagter op Facebook. Er komen veel condoleances binnen op de Facebook van De Gouden Karper.'pfffffff geen woorden voor, nooit meer een warme knuffel van jou Marjan', schrijft zangeres en comédienne Astrid Wevers.'Ik heb geen woorden voor dit verschrikkelijke verlies van Marjan. Ik hoop dat jullie samen de kracht vinden om door te gaan' schrijft Anita van Bolhuis.Link naar de post op Facebook: https://www.facebook.com/deborah.kolthof/posts/702480123269675