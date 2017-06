Knol's Koek verdwijnt (een beetje) uit Stad

Knol's Koek vertrekt uit de binnenstad van Groningen. Dat wil zeggen: de fabriek aan het Hoendiep blijft staan, maar de eigen winkel aan het Gedempte Zuiderdiep sluit de deuren.

Dat gebeurt op 1 juli, valt te lezen op een poster achter het raam van de winkel. Wie vanaf die datum nog een Knol's Koek wil, zal moeten uitwijken naar de fabriek... of een supermarkt, die de koeken ook gewoon verkopen.Juist dat gegeven maakt het bestaansrecht van de eigen winkel twijfelachtig. Eerder vertrok al een andere winkel van het familiebedrijf dat sinds 1923 koeken bakt. Die stond aan het Zuiderdiep.Volgens Knol is er nog een andere reden voor de sluiting, weet Stadclickt .: het personeel is bijna op pensioensgerechtigde leeftijd. Alleen de 50-jarige Edwin Knol gaat verder met het verkopen van de koeken - maar dan wel vanuit het pand aan de Hoendiep.Op Facebook staan verschillende mensen stil bij het verdwijnen van de winkel: