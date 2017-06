- Liekoet: Thijs Pot vindt populair zijn af en toe lastig

Het is alweer bijna een jaar geleden dat Thijs Pot uit Stadskanaal mee deed aan The Voice of Holland. De 19-jarige zanger die door sommigen werd gezien als de Nederlandse Justin Bieber, eindigde uiteindelijk als vierde. Hoe gaat het nu met hem?

In gesprek met de jongens van Liekoet vertelt Thijs dat het af en toe wel lastig is om populair te zijn. 'Het was laatst bijvoorbeeld niet mogelijk om rustig bij het Bevrijdingsfestival rond te lopen. Mensen willen met je op de foto en dat is natuurlijk super leuk, maar soms ook lastig als ik bijvoorbeeld even met vrienden wil zijn.'Bekijk de video hier:In de reportageserie Talent gaat Liekoet in gesprek met talenten uit Groningen.