Cliënten voedselbank moeten op warme dagen verder reizen voor vlees

De voedselbank in Stadskanaal kan bij warm weer geen vleesproducten leveren. Dat heeft te maken met het Certificaat Voedselveiligheid dat de voedselbank sinds een jaar heeft. Onlangs moesten cliënten voor vlees uitwijken naar Vlagtwedde.

In Vlagtwedde wordt al het vlees voor de voedselbanken in Zuidoost-Groningen opgeslagen in een vriezer. Van daaruit wordt het normaal gesproken in koelboxen naar de verschillende vestigingen, waaronder Stadskanaal, gebracht.Afgelopen weken was het zo warm, dat voorzitter Willem van Veen het vervoer van vlees in een koelbox niet aandurfde. 'We willen niet hebben dat cliënten ziek worden.' Gevolg was dat cliënten uit bijvoorbeeld Stadskanaal ruim vijftien kilometer verderop in Vlagtwedde het vlees moesten halen.Volgens de voorzitter is het ondoenlijk het vervoer van vlees zo aan te passen dat het op hete dagen volgens de regels wordt vervoerd. 'Om nou allemaal capriolen uit te halen die extra geld kosten, dat wordt hem allemaal niet', legt Van Veen uit.Dat sommige cliënten geen vervoer hebben naar het depot, is helaas niet anders, volgens de voedselbank. 'Vroeger reed ik twintig kilometer op de fiets. Tegenwoordig wil iedereen het voor de deur hebben', vertelt Van Veen. 'Voor alle cliënten is er in ieder geval nog verse onbespoten groente.'