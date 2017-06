Landelijke primeur in Westerbroek: te kleine school blijft toch open

De Jan Ligthartschool in Westerbroek kan toch openblijven. De dorpsschool heeft daarmee een landelijke primeur.

De gemeente Hoogezand-Sappemeer besloot vorig jaar dat de school dicht moest, omdat er maar 34 leeerlingen in de bankjes zaten. De kosten per leerling waren daarmee te hoog.Maar het dorp verzette zich met hand en tand tegen de sluiting. De dorpsvereniging zocht contact met de Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen, de VZD. Deze vereniging is opgezet door de Zeeuw Jan Schuurman-Hess. Hij bedacht een manier waarop kleine scholen kunnen openblijven.Scholen die op de nominatie staan om gesloten te worden scheiden zich af van hun huidige schoolbestuur en sluiten zich aan bij de VZD. Die vormt kringen van zeven scholen die een eigen bestuur krijgen en door het Rijk worden bekostigd. De kringen kunnen, mede door de inzet van dorpsbewoners, de scholen wel op een rendabele manier exploiteren.In oktober vorig jaar werd al duidelijk dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap akkoord ging met het bij wijze van experiment openhouden van de Jan Ligthartschool. Voorwaarde was dat er een goed doortimmerd plan zou worden gemaakt door het dorp.Dat plan is nu goedgekeurd door staatssecretaris Sander Dekker. De Tweede Kamer is er woensdagmidddag over ingelicht.Demissionair vicepremier Lodewijk Asscher is woensdagmiddag in Westerbroek om de leerkrachten, de ouders en de gemeente Hoogezand-Sappemeer op de hoogte te stellen. Daarna is er in het dorpshuis feest voor de kinderen, hun ouders en de leerkrachten.De Jan Ligthartschool kan als voorbeeld dienen voor andere kleine scholen die met sluiting worden bedreigd. Ook deze scholen kunnen zich aanmelden bij de VZD, die overal in het land 'schoolkringen' wil gaan opzetten.