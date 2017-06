Husa: 'Een slapende reus die langzaam ontwaakt'

Jonker, De Vries Transport en Vos Logistics. Legendarische namen van transporteurs uit Veendam. Ze gingen allemaal kopje onder. Op de resten van die transport- en overslagbedrijven is nu Husa Logistics gebouwd. Met succes.

Ook Husa kende lastige jaren, maar lijkt nu de weg omhoog te hebben gevonden, mede dankzij de handel met China en binnenkort mogelijk ook met Rusland.'Toen ik hier vijf jaar geleden kwam stonden er loodsen leeg. Nu zit alles vol'. Directeur Frank Fokkens van Husa Logistics wandelt in een van de Husa-loodsen tussen de torenhoog opgestapelde zakken met melkpoeder, bestemd voor de Chinese markt. Rijen aaneengesloten stellingen van honderden meters bij elkaar, waar heftrucks haastig tussendoor rijden en elkaar met driftige piepjes waarschuwen.Fokkens heeft de zaak in zijn loodsen vrij snel zien veranderen. Deels door de groei van de economie, maar zeker ook dankzij de eigen inspanningen en investeringen. Gingen er twee jaar geleden rond de 500.000 pallets in en uit de immense loodsen van het overslagcentrum, inmiddels is dat aantal gegroeid naar ruim 800.000.Zo'n vijftig vrachtwagens rijden dagelijks het terrein op of af. En er zit meer in het vat, zeggen Fokkens en commercieel manager Bert Veenstra van Husa. 'We zijn een slapende reus die langzaam ontwaakt', aldus Fokkens.Het verhaal van Husa Logistics in Veendam begint in 2009. De Vries Transportgroep, geleid door Edwin de Vries, zoon van de oud-directeur van Jonker Transport, was bankroet gegaan. Noordelijke bedrijven waren in de race voor een overname, maar Rob van Gansewinkel, eigenaar van de Husa Transportation Group uit Eindhoven, won dat gevecht en vormde De Vries om tot Husa Logistics.Van Gansewinkel zag wel brood in de locatie in Veendam. Vervoer over weg, spoor, en water komen er bijeen. De loodsen voor opslag stonden klaar om gevuld te worden en aanbod van lading was er met de voedingsmiddelindustrie en de chemie in de buurt ook volop, zo schatte Van Gansewinkel in.Met Groningen Railport had het complex langs de verdubbelde N33 een van de grootste binnenlandse railterminals in huis. Bovendien bood de kade mogelijkheden voor vervoer van bulkgoederen per schip.De crisis zette stevig de rem op de plannen. Bovendien zegden meerdere klanten het contract met Husa op, waardoor de loodsen eerder leeg- dan volliepen. Het bedrijf had het serieus moeilijk. Een situatie waar pas verandering in kwam toen de economie op toeren kwam en een noordelijke zuivelgigant een veel groter beroep op de diensten van Husa ging doen. Dat bedrijf is nu een van de belangrijkste afnemers van het transport en de op- en overslagdiensten van Husa.Het is iets dat de Veendammer onderneming wel kwetsbaar maakt, erkent Fokkens. 'Niet voor niets doen we enorm ons best om ook andere klanten te interesseren voor opslag en vervoer. Daarbij mikken we zeker ook op kleinere bedrijven hier in de regio.'Ondertussen begon Husa ruim twee jaar geleden een containerlijndienst per schip naar Rotterdam. Vier keer per week vaart er nu een boot met containers tussen Veendam en de Rotterdamse haven. Daar worden de containers overgeladen op zeeschepen voor verder transport, waarbij China een belangrijke bestemming is.Minder goed liep het met treintransport van Veendam naar de Rotterdamse ECT-terminal op de Maasvlakte. Tot 2015 reed er een keer of drie, en later zelfs vijf keer per week een trein met containers van en naar Rotterdam. Achter die shuttledienst heeft Husa een punt moeten zetten. Alleen wanneer er voldoende ladingaanbod is, rijdt de trein nog. Dat is twee tot vier keer per week.Het is iets dat directeur Fokkens en commercieel manager Bert Veenstra nogal stoort. Want vervoer over de weg is in veel gevallen duurder en vervuilt meer dan transport per rail of over het water. 'Bedrijven maken goede sier met verduurzaming, maar houden ondertussen vast aan transport over de weg', verklaart Veenstra zijn ongenoegen. 'Bedrijven die daadwerkelijk oog hebben voor duurzaamheid kiezen voor alternatief vervoer per trein of binnenvaart. Dat dringt pas echt CO2-uitstoot terug.'Dat het goederenvervoer per spoor niet goed van de grond komt heeft volgens de Husa-directeuren ook te maken met gebrek aan eensgezindheid en solidariteit in het noordelijke bedrijfsleven. Bedrijven zouden de koppen eens bij elkaar moeten steken om de transportsector te versterken, bepleit Fokkens. Het is iets dat de gehele regionale economie ten goede komt, zegt hij.Husa werkt al samen met onder andere Koopman Transport in Noordhorn om goederenstromen beter op elkaar af te stemmen. Met als uiteindelijke doel om van Veendam een draaischijf te maken tussen Rotterdam, Duitsland en de rest van Europa. Veenstra: 'We willen een groot platform van bedrijven die samen aan logistiek werken waardoor het vestigingsklimaat in de regio verbetert.''Logistiek kan de motor van het gebied worden', meent Fokkens. Zeker wanneer men erin slaagt meer assemblagebedrijven naar de regio te trekken. Fokkens: 'Tachtig procent van de containers komt hier leeg aan. Stel nou eens dat ze ook vol arriveren. Dat zal de regio een flinke impuls kunnen geven.'Commercieel manager Veenstra zegt een beweging te zien in de regio. 'Lagerweij wil hier een windmolenfabriek neerzetten, ergens bij Delfzijl komt een fabriek voor zonnepanelen en we proberen Tesla hierheen te halen. Allemaal initiatieven die zorgen voor aanvoer van materialen.'Interesse is er van meerdere kanten. Zo ontving Husa vorig week een delegatie Russen die de mogelijkheden van handel met Noord-Nederland kwamen verkennen. 'Twee jaar geleden waren ze hier ook. We komen dichter bij elkaar.'Volop ambities, maar evenveel drempels om te nemen. Husa heeft bovendien te maken met twee lelijke knelpunten in het spoornet. De Friesenbrücke over de Ems ligt er bijvoorbeeld uit na een aanvaring, twee jaar geleden. Zicht op spoedig herstel is er niet. Daarbij ontbreekt er een stukje spoor bij Zuidbroek waardoor treinen naar Duitsland eerst naar Groningen moeten rijden, daar keren en vervolgens terugrijden richting Duitsland.Vooralsnog is het vooral de kapotte Friesenbrücke die de spoorambities van Husa Logistics richting Duitsland en Scandinavië dwarsboomt. Het komt erop neer dat treinen vanuit Veendam naar Duitsland nu een enorm eind om moeten rijden bij Duisburg.Dat alles bij elkaar betekent dat Husa keihard moet knokken om het bedrijf vooruit te helpen. Delen van het bedrijf presteren financieel goed, zoals de op- en overslag. Andere onderdelen vragen om verbetering. 'Toch zijn we financieel gezond', onderstreept Fokkens. 'We hebben een goede vermogenspositie en een aandeelhouder die alleen maar kijkt naar de langetermijn.'Voor iedereen die zich afvraagt waar de naam Husa vandaan komt heeft Fokkens een eenvoudige verklaring. Het is Tsjechisch voor 'gans', wat weer verband houdt met de naam van de eigenaar van Husa, Rob van Gansewinkel, die in het Oost-Europese land heeft gewerkt.