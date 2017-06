Belastingdienst laat oog vallen op dienstauto's

De Belastingdienst onderzoekt het gebruik van dienstauto's door ambtenaren in Leek. 'De dienst heeft geconstateerd dat onze administratie misschien niet voldoende is', zegt wethouder Hans Morssink.

De Belastingdienst constateert dat er mogelijk iets fout gaat, vervolgens is het aan de gemeente om te bewijzen dat alles in orde is. Morssink: 'De bewijslast ligt bij ons. We moeten met een antwoord komen waar zij tevreden mee zijn.'De wethouder bezweert dat er structureel niets mis is in Leek. 'Ik kan niet uitsluiten dat hier en daar eens een keer iets gebeurd is wat niet mag, maar dan is dat een incident. Over de breedte in elk geval niet, dat is niet aan de orde.'De gemeente heeft voor de zekerheid toch 320.000 euro gereserveerd, mocht de Belastingdienst met een naheffing of boete komen.