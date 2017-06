'Vergroenen levert blije medewerkers op'

Duurzaam zijn maakt een bedrijf sterk, het levert status op en blije medewerkers, zegt NoordZaken-opiniemaker Gjalt de Jong. Dus hup ondernemers, aan de slag ermee. Het levert meer op dan het kost.

Een 'beetje duurzaamheid' bestaat niet Gjalt de Jong

Veel bedrijven maken de omslag naar duurzaam ondernemen. Dat is een prachtig proces waarbij alles ter discussie wordt gesteld: leiderschap, strategie, organisatie, context en prestaties.Duurzaam ondernemen is niet voor bange mensen. Duurzaam ondernemen vergt leiderschap met een visie op de wereld. Duurzame bedrijven durven te doen. Duurzame bedrijven kiezen voor afvalscheiding, hergebruik van materialen, betere zorg voor het personeel en groene stroom. Dit zijn allemaal keuzes waarbij niet het geld maar een betere wereld de leidraad is.Donald Trump heeft het klimaatakkoord van Parijs opgezegd. Dat doet hij uit angst en eigenbelang. Donald Trump verkoopt spreekwoordelijk nog zijn vrouw als de Trump Corporation daar geld mee kan verdienen. Het klimaat kost volgens Donald Trump de Verenigde Staten alleen maar geld en kan daarom afgeschreven worden. Donald Trump toont zijn ware gezicht als angsthaas die bang is voor een betere toekomst.Gelukkig hebben we veel ondernemers en politici die niet bang zijn. De Europese Unie laat nu wel haar duurzame tanden zien. China is in rap tempo haar oliemaatschappij aan het vergroenen. Iedereen die in een Chinese stad is geweest begrijpt waarom. De smog is alle dagen in China aanwezig. Elon Musk en onze voormalige premier Balkenende zijn ook voorbeelden. Tjeenk Willink slaat bruggen tussen politieke partijen om zo een nieuw en duurzaam kabinet te vormen. Dat alleen al is voer voor onderzoek.Eenmaal gekozen voor duurzaam ondernemen is er geen weg terug. Een 'beetje duurzaamheid' bestaat niet. Het is va banque: alles of niets. Maar als het lukt dan krijg je een mooiere en betere organisatie. Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG) is een recent en Gronings voorbeeld.SKSG is een van de meest toonaangevende kinderopvangorganisaties. Kinderen zijn volgens SKSG de duurzaamheidsambassadeurs van de toekomst. Bij SKSG is duurzaamheid vanzelfsprekend gericht op kinderen, milieu en op de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Door elke dag naar buiten te gaan in natuur- en moestuinen leren de kinderen de waarde van de natuur van dichtbij kennen.SKSG gaat luiers recyclen, gebruikt fietskoeriers en elektrische auto's en neemt iedere medewerker op elke locatie mee in het duurzame denken en doen. Het was even wennen maar nu is duurzaamheid gewoon de dagelijkse praktijk.Maar levert al die duurzaamheid ook iets op? Nou en of. SKSG heeft een zeer solide financieel beleid. SKSG bestaat al bijna 115 jaar en zal met haar duurzame organisatie nog zeker een nieuw leven bestaan. Met 6500 kinderen maakt SKSG Groningen de beste leefbare en meest gezonde stad van Nederland.En de kinderen dan? Die weten niet anders dan dat duurzaamheid normaal is. Voor hun is Donald Trump een rare clown uit een donker verleden.Andere NoordZaken-artikelen lees je hier