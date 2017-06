Lycurgus gaat opnieuw voor Champions League

Volleybalclub Abiant Lycurgus heeft zich, net als vorig jaar, ingeschreven voor de Champions League. Dat is de hoogste Europese competitie.

Lycurgus is als landskampioen de enige Nederlandse club die op dit niveau mee gaat doen. Seesing Personeel Orion schrijft zich in voor de Challenge Cup. Draisma Dynamo heeft een wildcardaanvraag gedaan voor datzelfde toernooi.Vorig seizoen speelde Lycurgus voor het eerst in de historie in de Champions League. Eerst waren de Groningers te sterk voor de Bulgaarse kampioen Dobrudja 07 Dobrich. Vervolgens werd de ploeg van coach Arjan Taaij uitgeschakeld door de Belgische topclub Noliko Maaseik. Het Europese avontuur eindigde in de CEV-Cup, tegen Levski Sofia.De loting voor de Champions League vindt plaats op woensdag 14 juni in Luxemburg.