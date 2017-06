Gronings telezorg-project is in de race voor landelijke prijs

Het telezorgproject bij verzorgingstehuis 't Gerack in Uithuizen is genomineerd voor de Computable Awards 2017. Een prijs voor het meest het innovatieve project binnen de zorg in Nederland.

Het zogenoemde project 'Zorg Dichtbij' zit bij de laatste vijf genomineerden uit 59 aanmeldingen. Andere kanshebbers komen onder meer uit Utrecht en Nijmegen.Aan het project doen momenteel enkele cliënten mee van zorginstelling 't Gerack. Ze hebben onder meer een slim horloge dat verschillende lichaamsfuncties meet, zoals de temperatuur.Als er iets niet klopt, gaat er een signaal naar een mantelzorger of medewerker van het servicecentrum in Delfzijl. Die medewerker kan vervolgens in contact komen met de cliënt via beeldcommunicatie. Het is de bedoeling dat uiteindelijk zo'n vijfhonderd ouderen in de gemeente Eemsmond hieraan meedoen.'t Gerack werkt samen met Economic Board Groningen en softwareaanbieder MobileCare in Amsterdam. Verschillende toepassingen kunnen op den duur gebruikmaken van het ultrasnelle 5G-netwerk, waar het Economic Board proeven mee doet in Noord-Groningen.Het is de bedoeling dat uiteindelijk vijfduizend mensen in Noord-Groningen gebruik gaan maken van Zorg Dichtbij. Dat levert bij het servicecentrum in Delfzijl vele tientallen banen op.Wethouder Sandra Herkströter van de gemeente Eemsmond is blij met de nominatie: 'Hier zijn we apetrots op. We kunnen ons hiermee profileren. Niet alleen als slachtoffergebied vanwege de aardbevingen, maar als gebied dat ook kansen pakt.'De vakjury van de Computable Awards vindt het telezorg-project veelbelovend en kijkt met veel belangstelling naar de verdere ontwikkeling ervan. Vanaf 4 juli kan het publiek stemmen op een van de vijf projecten op de site van Computable, een platform voor mensen die zijn geïnteresseerd in computers.Op 31 oktober wordt bekend wie de winnaar wordt.