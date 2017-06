Hoogezand-Sappemeer draait twee miljoen verlies

De gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft over het jaar 2016 een tekort van dik twee miljoen euro. Toch 'schrikt' wethouder van Financiën Marco Metscher hier niet van: 'We hadden hoger verwacht'

De grootste tegenvaller is de afkoop van het betaald parkeren rondom het winkelcentrum in Hoogezand. Winkeliers in het winkelcentrum betalen elk jaar een bedrag aan de gemeente zodat het parkeren gratis blijft voor bezoekers. Om dit mogelijk te maken moet de gemeente een bedrag van ruim vier miljoen euro afboeken.Doordat de regelgeving door het Rijk is gewijzigd, moet de gemeente dat bedrag nu in één keer afschrijven. Voor de wijziging zou dat pas in 2019 gebeuren.De ondernemers betalen de gemeente per jaar bijna 140.000 euro voor het gratis parkeren. 'We verdienen door deze jaarlijkse inkomsten het bedrag binnen ongeveer dertig jaar terug' rekent wethouder Metscher uit.De wethouder zegt afhankelijk te zijn van wet-en regelgeving van het Rijk en niks aan het verlies te kunnen doen. In december informeerde het college de gemeenteraad over dit dreigende verlies.'Er is toen gekeken of de kosten op een andere manier verwerkt konden worden, maar dat was niet mogelijk', zegt de wethouder. 'We moeten dit tekort dus uit onze eigen spaarpot betalen en die is gelukkig toereikend genoeg om dat te kunnen doen.'Het verlies valt lager uit dan verwacht omdat de gemeente minder geld kwijt was aan zorg dan begroot. Zo is er bijvoorbeeld minder geld uitgegeven aan huishoudelijke hulp en aan de WMO. De Jeugdzorg kostte daarentegen meer dan begroot.Spaarpot niet leegMet het oog op de herindeling verwacht de gemeente geen problemen. Metscher: 'De spaarpot die we overdragen aan de nieuwe gemeente past binnen de kaders die we hebben afgesproken.'Hoogezand-Sappemeer vormt samen met de gemeenten Slochteren en Menterwolde vanaf 1 januari 2018 de gemeente Midden-Groningen.