Voedselbanken krijgen biologische groenten

(Foto: RTV Noord/Jan Been)

Cliënten van de voedselbank in onze provincie krijgen binnenkort biologische groenten in hun boodschappenpakket. In Uithuizen komen namelijk twee biologische voedseltuinen, waarvan de opbrengst naar de voedselbanken in onze provincie gaat.





20.000 euro subsidie

De tuinen worden geëxploiteerd door de Stichting Eigen Kracht. De gemeente Winsum liet eerder al weten het initiatief te steunen en ook de gemeente Eemsmond draagt een steentje bij. De stichting krijgt in totaal ruim twintigduizend euro subsidie.



Eerder dit jaar kregen cliënten van Voedselbank Westerkwartier al groenten van



Eerder dit jaar kregen cliënten van Voedselbank Westerkwartier al groenten van voedseltuin Tuuntje in Opende.

