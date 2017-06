Vergiftigde bomen dood: schade is ruim een ton

De schade aan de vergiftigde bomen aan de A.G. Bellstraat in Warffum wordt geschat op ruim honderdduizend euro. Het gaat om vijf eikenbomen die zo'n dertig jaar oud waren. Ze zijn inmiddels dood en worden op korte termijn gekapt.

Vorige week kwam een medewerker van de gemeente Eemsmond erachter dat de bomen waren vergiftigd. Dat zorgde voor emotionele reacties van omwonenden.Ook burgemeester Marijke van Beek reageert vol afschuw op de vergiftiging en vindt dat het gaat om een verval van normen en waarden: 'Ik vind het verschrikkelijk. Ik ben er verdrietig van en we zijn als gemeentebestuur ook heel erg boos. Iemand heeft er moedwillig gaten in geboord en er hoogstwaarschijnlijk Roundup in gedaan om de bomen echt om zeep te helpen. Dat is schandalig.'De gemeente heeft dinsdag aangifte gedaan bij de politie. Het is nog altijd niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de vergiftiging. 'We hebben geen idee wie het heeft gedaan. Er zijn geen klachten binnengekomen bij ons over de bomen. We vragen de politie in ieder geval om veel moeite te doen om de dader(s) te achterhalen', vertelt Van Beek.Volgens de gemeente Eemsmond kost een dertig jaar oude eik die in zilte grond kan groeien zo'n twintigduizend euro per boom. Daarmee komt de schade op één ton, maar dan zijn de kosten voor het planten van nieuwe bomen nog niet meegerekend. 'En daarnaast is er ook nog de nodige immateriële schade voor omwonenden die nu een heel lelijk uitzicht hebben', zegt Van Beek.Buurtbewoners hoeven niet bang te zijn dat de dode bomen snel omvallen. Doordat er weinig blad aan zit, kunnen ze volgens de gemeente wel een stootje hebben. 'Maar we houden het goed in de gaten. We gaan de bomen zo snel mogelijk kappen. We wachten op groen licht van de politie', aldus de burgemeester.De gemeente gaat uiteindelijk nieuwe bomen planten op de plek van de vergiftigde bomen. Of dat net zulke grote eiken worden, is nog maar de vraag gezien de forse aankoop- en vervoerskosten ervan.'Deze bomen horen bij het architectonisch plan. Het is een mooie groene singel. De bewoners waren er heel blij mee, dus we gaan zeker bomen herplanten', vertelt Van Beek.