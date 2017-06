'Groningen moet toegankelijker worden voor mensen met een handicap'

Groningen moet meer doen om mensen met een handicap te laten deelnemen aan sport, cultuur en werk. Dat vindt de PvdA in Stad.

'Het mag wel wat ambitieuzer' zegt Erwin Krol namens de fractie. 'Voor de openbare ruimte is er terecht al veel aandacht, maar nog niet voor de toegangkelijkheid van onder meer fitnesscentra, muziekonderwijs en kantoren.'Krol wil dat de gemeente gaat bekijken wat er nog schort aan de toegankelijkheid en wat er nodig is om de zelfredzaamheid Groningers met een handicap te verbeteren. 'Er moet echt een tandje bij', volgens Krol.De PvdA-er wil ook dat Groningen 'Koplopergemeente' wordt. 'Iedere Koplopergemeente blinkt uit op één of meerdere onderdelen van toegankelijkheid. Zo kunnen steden verbeteringen van elkaar overnemen'Volgens Krol is het goed als Groningen hieraan meedoet. 'Zo kunnen we bijdragen aan de verdere emancipatie van mensen met een handicap.'