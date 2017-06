Pronkstuk brandweermuseum wordt opgeknapt: van roest naar glimmend rood

De Austin Bellewagen van het brandweermuseum in Sappemeer zit nu nog onder de roest en zou nog geen meter kunnen rijden. Binnen twee jaar moet daar verandering in komen. De wagen wordt de komende tijd goed onder handen genomen.

De Bellewagen is al twee jaar in het bezit van het museum. Omdat er eerst andere wagens opgeknapt moesten worden, stond hij in de wachtrij. Nu de andere wagens klaar zijn, is het tijd voor een nieuw project. Het voertuig werd vroeger gebruikt om personeel te vervoeren en een motorspuit mee te kunnen nemen.De renovatie gaat ongeveer 26.000 euro kosten. Dat geld is nog lang niet bij elkaar gespaard. Maar het begin is er. 'We hebben van een fonds 5000 euro gekregen, maar daar moet dus nog wel wat bij', vertelt Marc Bakker van het brandweermuseum.Het museum hoopt sponsoren binnen te halen. 'Of bijvoorbeeld een spuiter die spuiten wil voor alleen de verfkosten, dat kan natuurlijk ook', zegt Bakker.Het project moet binnen twee jaar afgerond zijn. Dat is afgesproken met de fondswerver. Als dat niet lukt is het geen grote ramp. 'Als we kunnen aantonen dat we er echt goed mee bezig zijn geweest, valt er wel wat te regelen met het fonds', zegt Bakker. 'Ik ben een beetje optimistisch geweest zeggen de jongens hier, maar het is wel een mooie stok achter de deur.'Als de wagen klaar, is moet het de weg op om mee te doen aan oldtimerevenementen en open dagen van de brandweer.