Raad Vlagtwedde kritisch over plan voor zonnepark

(Foto: Douwe de Haan/RTV Noord)

De gemeenteraad van Vlagtwedde is kritisch over de plannen voor een zonnepark van 100 hectare bij het buurtschap Harpel. Ook is er kritiek op de 'incomplete' visie van het gemeentebestuur voor zonneweides in Vlagtwedde.

De gemeente noemt zonneparken een belangrijke ontwikkeling. 'We willen meewerken aan de energietransitie', zegt wethouder Seine Lok (CDA). 'Natuurlijk is 100 hectare een groot gebied met een behoorlijke impact, maar deze locatie is volgens ons geschikt en we zijn enthousiast om zo onze bijdrage aan de energietransitie te leveren.'





Raadsleden staan in principe positief tegenover zonneparken, maar hebben flink wat kanttekeningen bij de huidige plannen.



Te groot

'Als je parken van dit formaat gaat toepassen, dan ben je puur bezig met commerciële energiewinning', zegt René Kriek (GroenLinks). Hij pleit voor kleinere initiatieven vanuit de inwoners. 'Waar onze inwoners zelf ook profijt van hebben.'





Kriek: 'Zonne-energie moet passen bij het landschap. En natuurlijk willen wij ons steentje bijdragen, maar ik vind het onverstandig om nu razendsnel over dit zonnepark te besluiten.'



Haast

De gemeente wil haast maken met de realisatie van het zonnepark, omdat initiatiefnemer Powerfield aan tijd gebonden is. Als de besluitvorming te lang duurt, dan komt het bedrijf niet op tijd in aanmerking voor de benodigde subsidies. En zonder subsidie is het zonnepark niet haalbaar.



Plan in gevaar

Door de kritische noot van de gemeenteraad komt het plan van Powerfield in gevaar. 'De subsidieaanvraag wordt een redelijk onhaalbare kaart als de raad hier niet over besluit', aldus wethouder Lok. 'Dan gaat het plan normaal gesproken niet door.'



Powerfield laat weten eerst de ontwikkelingen af te wachten voordat het bedrijf commentaar geeft.



Visie niet compleet

De Vlagtwedder raad moet binnenkort ook beslissen over een algehele visie voor zonneparken in de gemeente. Maar ook daar is veel kritiek op vanuit de gemeenteraad. De visie zou te snel zijn geschreven en incompleet zijn.



'Als je het goed wilt doen, dan moet je deze visie op zonneparken samen met onze fusiepartner Bellingwedde oppakken', aldus Kriek. 'Deze visie gaat over de toekomst en is nu nog niet rijp voor besluitvorming.' Fractievoorzitter Gerard Heijne van Gemeente Belangen is het daar mee eens: 'We hebben eerst een goede visie nodig, voordat we een besluit kunnen nemen.'



Huiswerk

Ook vanuit de VVD, Partij voor de Dieren klinkt kritiek op de 'incomplete' visie. De partijen geven wethouder Lok daarmee een en ander aan huiswerk mee.





Heijne: 'Dit is nu namelijk de omgekeerde wereld. We hebben een concreet plan voor een zonnepark en daar maken we een visie voor zonneparken op. Het moet juist andersom. We moeten een visie hebben en dan kijken of dit plan daar in past.'



Wel of niet op de agenda?

In de gemeenteraad heerst onenigheid over of de visie op zonneweides überhaupt verder moet worden besproken in de gemeenteraad. Een speciale agendacommissie bepaalt nu of het voorstel uberhaupt op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad komt te staan.

Door: Mario Miskovic Correctie melden