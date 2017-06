Bewegwijzering oostelijke ringweg wordt na maanden vertraging geplaatst

Komend weekend worden nieuwe wegwijzers geplaatst langs de oostelijke ringweg in de stad Groningen. Dat gebeurt zaterdag en zondag tussen negen uur 's ochtends en drie uur in de middag. Het verkeer wordt omgeleid.

Op zaterdag 10 juni kan je niet via de oostelijke ringweg naar de noordelijke ringweg rijden. De verbindingslus bij knooppunt Boterdiep, de nieuwe naam van wat nu nog knooppunt Witte Lam heet, is dan afgesloten. Het verkeer wordt via de Eemshavenweg, afslag Zuidwolde, richting Stad geleid. Ook de oprit van de Groningerweg richting de ring is op zaterdag dicht.Op zondag 11 juni is de afrit naar de Groningerweg vanaf de ring afgesloten.Aanvankelijk zou de nieuwe bewegwijzering al eind vorig jaar geplaatst worden, maar door vertraging bij de leverancier van de borden werd dat maanden later. De gele borden die er nu nog staan, verdwijnen.