Lopend Vuur: Goed dat de politie meer op snelheid controleert

De politie gaat meer mobiele flitscontroles houden. Een tijd lang waren er minder controles door stakingen en software-problemen, maar de politie heeft nu aangekondigd het aantal controles weer op te voeren.

Dat is nu al te merken. Volgens verkeersapp Flitsmeister waren er in mei zo'n 8.000 controles. Dat leverde meer dan een half miljoen bekeuringen op.De controles zijn vooral op wegen waar veel ongelukken gebeuren en waar vaak te hard wordt gereden. Met de mobiele flitscontroles wil de politie de veiligheid op de wegen verhogen en de snelheid terugbrengen.