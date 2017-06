ChristenUnie is bezorgd over de plannen met de Friesenbrücke

In hoeverre wordt er in Duitsland rekening gehouden met Nederlandse belangen voor het herstel van de kapotte Friesenbrücke bij Weener? De fractie van de ChristenUnie in Provinciale Staten wil dat nog voor de zomer horen van het provinciebestuur.

'We willen weten hoe Nederland precies betrokken is bij de afwegingen die in Duitsland worden gemaakt', zegt fractievoorzitter Stieneke van der Graaf.'We hebben de indruk dat Nederlandse belangen daar eigenlijk te weinig of niet in meewegen. Hoewel we vanuit de provincie wel herhaaldelijk geprobeerd hebben daar invloed op te hebben.'Wordt de brug helemaal opnieuw gebouwd, dan betekent het voor Groningen dat de plannen voor een snelle treinverbinding niet gerealiseerd kunnen worden. 'Ik heb buikpijn gekregen van hoe het proces gaat', zei gedeputeerde Fleur Gräper (D66) daar dinsdag over.De Duitsers opteren voor nieuwbouw van de in december 2015 kapot gevaren spoorbrug, terwijl de provincie Groningen vasthoudt aan renovatie. 'Nieuwbouw zou pas in 2024 klaar zijn, dat duurt voor ons echt te lang', zegt Van der Graaf.