Noorderpoort en bedrijfswagenbranche werken samen: 'Grote vraag naar monteurs'

Het Noorderpoort en truckdealers uit de regio Groningen gaan een Truck Academy oprichten. Ze willen monteurs en technische specialisten gaan opleiden.

Er is veel vraag naar dit soort personeel. 'In heel Nederland zijn daar ongeveer 1.400 studenten van. Bij ons honderd. Dat is te weinig, vindt de branche', aldus directeur Hans Leenes van Noorderpoort Automotive, waar de Truck Academy onderdeel van uitmaakt.'Daarom slaan we de handen ineen.' Volgende week ondertekenen de opleiding, ongeveer acht bedrijven uit het noorden en brancheorganisatie Bovag een convenant.Dat er zo weinig nieuwe aanwas is, heeft volgens Leenes niets met het imago van het vak te maken. 'Daar is niks mis mee. De vraag is gewoon veel groter dan het aanbod. En ook de technologie verandert in hoog tempo.'Iemand die nu aan de opleiding begint, zit dus gebakken, zegt de directeur: 'Je hebt een streepje voor op veel ervaren rotten in het vak, omdat je volgens de nieuwste ontwikkelingen wordt opgeleid. Ik durf zelfs te zeggen dat je tijdens de opleiding nog wordt gevraagd door bedrijven om daar aan het werk te gaan. Puur vanwege je nieuwe kennis.''Maar geen nood, de mensen met veel ervaring, maar misschien met minder nieuwe kennis, kunnen ook bij ons terecht om bijgespijkerd te worden', aldus Leenes.Naast de samenwerking met de bedrijven, installeert het Noorderpoort ook een practoraat. Dat onderdeel van de opleiding gaat zich puur bezighouden met innovatie op het gebied van onder andere duurzaamheid. 'Ga maar na, over een tijd rijdt mogelijk alles op waterstof. Ook in die ontwikkelingen moeten we bijblijven', zegt Leenes.