Pekelders gaan de strijd aan met sloopplannen

'Acantus: u moet ons kussen en niet slopen'. Met die slogan gaan bewoners van de Lindenlaan in Nieuwe Pekela de strijd aan met de sloopplannen van woningbouwcorperatie Acantus.

Een groep bewoners heeft de krachten gebundeld met de SP-fractie in Pekela. Ze willen dat hun huizen gerenoveerd worden, niet gesloopt.'Deze buurt is een hechte gemeenschap waar noaberschap en solidariteit nog gemeengoed zijn. Dat sloop je niet, dat ruk je niet uit elkaar', zegt SP-raadslid Marga Wubbema. 'Wij roepen Acantus op de kille rekenmachine en harde sloopkogel in de kast te stoppen en samen met bewoners te zorgen dat deze mooie buurt nog jaren vooruit kan.'De partij trekt ook ten strijde tegen de sloopplannen die er zijn voor huizen aan de Scheepshellingstraat in Oude Pekela.Komende zaterdag staat het actiecomité met een kraam op de Schutsemarkt in Nieuwe Pekela. Inwoners krijgen dan de kans hun steun te geven.