Wat is het mooiste nieuwe gebouw in Stad?

The Student Hotel, Energy Academy Europe of misschien wel restaurant Vapiano? De jaarlijkse strijd om het mooiste nieuwbouwpand van Groningen is weer losgebarsten. Voor de titel zijn dertien gebouwen genomineerd die het afgelopen jaar zijn opgeleverd.





Van villa's tot Vapiano

De genomineerden van dit jaar zijn: West Indische Opslag, Energy Academy Europe, Woonzorgcentrum De Es, Stadsvilla's en appartementen OHK, Uitbreding Wiebengacomplex, Appartementen Plan M, Proton Threapy Center Groningen, The Student Hotel, Eemskwartier, verbouwing Villa Gelria, Villa Lumen, Villa Kuifeend, Vapiano



Vorig jaar won Cohousing Oosterkade de publieksprijs. De vakjury koos destijds voor Het Agaathhof. De winnaars van dit jaar worden op 23 juni bekendgemaakt in het Groninger Forum.



Stemmen kan via de Groninger Gebouwenenquête , een onderdeel van de jaarlijkse Dag van de Architectuur in Groningen. De lijst is samengesteld door bouwers, ontwikkelaars, architecten en bewoners uit de regio. Met de enquête willen de initiatiefnemers een zo groot mogelijk publiek interesseren voor architectuur.

