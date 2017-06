Robben traint niet met Nederlands elftal

Arjen Robben ontbreekt woensdag op de training van het Nederlands elftal. De aanvoerder heeft maagklachten en is ziek in het spelershotel achtergebleven.

Volgens de staf van Oranje is het niets verontrustends. De kans is groot dat de Bedumer aanvaller vrijdag gewoon tegen Luxemburg in actie kan komen.Dick Advocaat leidt de training van Oranje. Hij is begonnen aan zijn derde periode als bondscoach van het Nederlands elftal. De 69-jarige Hagenaar stapte even na 12.00 uur samen met zijn rechterhand Ruud Gullit het veld op. Zijn assistent Fred Grim, eindverantwoordelijk tijdens de laatste drie oefeninterlands, staat ook op het speelveld van Quick Boys in Katwijk.