Aanleg mountainbikeroute Zuidhorn is een stap dichterbij

(Foto: Flickr / Tony Harrison (Creative Commons))

De aanleg van een mountainbikeroute in Zuidhorn is een stap dichterbij gekomen, dankzij 15.000 euro subsidie van de provincie.

De route van 5,5 kilometer lengte moet komen in het Johan Smitpark in Zuidhorn. 'We gaan nu de offertes aanvragen, dan kunnen we hopelijk na de zomer beginnen met de aanleg', zegt Jan Wildeboer, initiatiefnemer van de MTB-route. Het parkoers moet in november klaar zijn voor gebruik.



'Appelscha is ver weg'

Wie er nu met de mountainbike op uit wil in de buurt van Zuidhorn, komt er volgens Wildeboer bekaaid af. 'Zo'n route is er nog niet in het Westerkwartier. Ik ga wel eens met een maat fietsen in Appelscha, maar dat is wel ver weg.'



Rekening houden met de natuur

Bij de aanleg van het parkoers wordt rekening gehouden met de natuur. En gedeelde paden met wandelaars en recreatieve fietsers worden zoveel mogelijk voorkomen, om de kans op ongelukken te beperken.

Door: RTV Noord Correctie melden