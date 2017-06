Prins Constantijn prijst Noordelijke samenwerking in de TopDutch-campagne

'Dat zou je in de rest van Nederland ook meer willen, dat ondernemers met elkaar dingen doen.' Zo prijst prins Constantijn het Noord-Nederlandse initiatief TopDutch.

Dat is in het leven geroepen door ondernemers en gedeputeerden van Groningen, Drenthe en Friesland om de gigafabriek van Tesla naar Noord-Nederland te halen . Een gezamenlijk project, om te voorkomen dat de provincies elkaar onderling beconcurreren en in plaats daarvan samen een sterke propositie neerleggen.'Wat ik goed vind aan TopDutch, is dat het uitgaat van een zekere trots', aldus Prins Constantijn. 'Het gaat niet over, nee, het gaat over. Het gaat uit van de eigen kracht en mogelijkheden, het komt uit de ondernemers zelf voort.'De prins, die de missie heeft om innovatieve bedrijvigheid in Nederland beter op de kaart te zetten, deed die uitspraken bij de Young Business Awards in Emmen tegenover RTV Drenthe . Hij herhaalde er ook dat noordelijke ondernemers zich niet moeten beperken tot het Noorden. Vorig jaar moedigde prins Constantijn Groninger start-ups al aan om meer over de grens te kijken.De Tesla-campagne van TopDutch krijgt binnenkort een vervolg, waarin TopDutch alvast personeel wil werven voor een eventuele Tesla-fabriek. Of Tesla nou uiteindelijk voor Noord-Nederland kiest of niet, is daarbij niet echt van belang. 'Als een ander energiezuinig bedrijf zich meldt, kunnen we geïnteresseerden en bedrijven ook met elkaar in contact brengen', zei ondernemer Stef van der Ziel daarover al eerder