Reitdiephaven krijgt een wijkwarenmarkt

De Reitdiephaven in de stad Groningen gaat een eigen wijkwarenmarkt krijgen op de woensdagmiddag. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft dat mogelijk gemaakt.

'Het idee voor een wijkwarenmarkt in Reitdiephaven komt van een marktondernemer. Naar aanleiding van dat voorstel heeft de gemeente onderzoek gedaan of een warenmarkt op deze plek mogelijk en wenselijk is', laat de gemeente weten.De gemeente: 'Uit het onderzoek kwam naar voren dat er voldoende ruimte is, dat een wekelijkse warenmarkt bijdraagt aan de levendigheid van het gebied en dat het een aanvulling is op het bestaande winkelaanbod'. De ondernemersvereniging en wijkvereniging in het Rietdiep hebben positief gereageerd op de plannen.De gemeente zal binnenkort beginnen met de aanleg van een stroomvoorziening naar het plein. Deze kan ook worden gebruikt bij evenementen.In de wijk Paddepoel werd in 2016 geprobeerd om een wijkwarenmarkt neer te zetten . Ondernemers zijn hier al vrij snel afgehaakt, omdat er niet genoeg werd verkocht. Zowel de gemeente als de winkelvereniging wilden de markt floreren, maar dat was niet gelukt.