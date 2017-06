Experiment met parkeren fiets op de Grote Markt

De gemeente Groningen begint met een experiment om de overlast van fietsparkeren tegen te gaan. Volgens de gemeente zorgen gestalde fietsen in het uitgaansgebied in de binnenstad geregeld voor overlast en ergernis.

De gemeente doet dit onder de slogan 'Fietsparkeren is een vak!'.In het weekend van donderdag 8 tot en met 10 juni gaat de gemeente in de avonden experimenteren met het stallen van fietsen op de Grote Markt. Met behulp van gele tape en lichtprojectie, worden (tijdelijke) fietsvakken op de markt gerealiseerd.Aanwezige fietsstewards nodigen het uitgaanspubliek actief uit om hun fiets op de Grote Markt te parkeren. Dat kan daar van 20.00 tot 06.00 uur in de ochtend.Het experiment is een onderdeel van de aanpak om overlast van geparkeerde fietsen in de binnenstad aan te pakken.