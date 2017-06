Proef met OV-ambassadeurs Eemsmond uitgebreid naar meer gemeenten

(Foto: Jannes Wiersema)

De proef met OV-ambassadeurs die sinds 2015 loopt in de gemeente Eemsmond is uitgebreid naar alle gemeenten in Noord-Groningen.





Wat doet een OV-ambassadeur?

OV-ambassadeurs zijn vrijwilligers die iedereen die met het openbaar vervoer wil reizen helpen met het kopen en gebruiken van de OV-chipkaart en het regelen van de reis. Ook mensen die onzeker zijn over het in- en uitchecken mogen een eerste keer samen met de OV-ambassadeur een proefrit maken.



De ambassadeurs zijn ook op de hoogte van de toegankelijkheid van de bus- en treinstations voor mensen die slecht ter been zijn. De vrijwilligers worden opgeleid door de stichting Werk op Maat.



Lees ook: OV-ambassadeurs moeten ouderen door OV-wirwar helpen Ook inwoners van Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Loppersum, Ten Boer en Winsum kunnen nu een beroep doen op de OV-ambassadeurs.OV-ambassadeurs zijn vrijwilligers die iedereen die met het openbaar vervoer wil reizen helpen met het kopen en gebruiken van de OV-chipkaart en het regelen van de reis. Ook mensen die onzeker zijn over het in- en uitchecken mogen een eerste keer samen met de OV-ambassadeur een proefrit maken.De ambassadeurs zijn ook op de hoogte van de toegankelijkheid van de bus- en treinstations voor mensen die slecht ter been zijn. De vrijwilligers worden opgeleid door de stichting Werk op Maat.

Door: RTV Noord Correctie melden