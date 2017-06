'Groningers voelen sterkste band met hun provincie door aardbevingen'

'Door de aardbevingen wordt de band met de eigen provincie steeds sterker onder Groningers. Van alle Nederlanders voelt men zich in Groningen nu het meest verbonden met de provincie.'

Dit blijkt uit de vierde editie van het Steden & Streken Merkenonderzoek, dat is gehouden door merkenbureau Hendrik Beerda Brand Consultancy.



'Trotse Groningers'

'Kennelijk beseffen de Groningers door het aardbevingsleed nog meer hoe ze van hun provincie houden', verklaart merkadviseur Hendrik Beerda. 'De trots onder de Groningers was altijd al bovengemiddeld hoog, maar voor het eerst is deze nu het sterkst ontwikkeld van alle provincies.'



Onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 12.243 mensen. Elke gemeente, streek en provincie is op 43 factoren onderzocht. Dit zijn bijvoorbeeld de kracht van het merk, de presentatie en de bekendheid.



'Dat in korte tijd een provincie eruit schiet, gebeurt nooit', zegt Beerda. 'Ik kan geen andere verklaring bedenken voor het resultaat dan de oplevende aardbevingsproblematiek van de afgelopen jaren.'



Rust en ruimte

Een ander onderdeel waar onze provincie hoog op scoort, is rust en ruimte. 'Mensen waarderen de combinatie van stad en ommeland', zegt Beerda.

