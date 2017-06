Stad blijft ondanks wanbeleid geld steken in supportersproject FC Groningen

De gemeente Groningen steekt ook volgend seizoen geld in het supportersproject, waarbij ex-hooligans worden ingezet om supporters op wedstrijddagen van FC Groningen in het gareel te houden.

De gemeente en de FC werken samen aan het project, dat enkele maanden geleden in opspraak kwam toen de gemeente de boekhouding liet doorlichten. Die bleek niet te kloppen. Er zijn kosten vergoed voor etentjes en reiskosten die geen link hadden met het project.Het project gaat verder onder de naam Supportersproject 2.0. Eerder stak de stad 110.000 euro in het project. Vanaf volgend seizoen is dat 72.000 euro. Het project is volgens burgemeester Peter den Oudsten 'anders ingericht', waardoor er ook minder kosten worden gemaakt. Ook de FC steekt geld in het project.Het gemeentebestuur gaat de boekhouding van het project extra scherp in de gaten houden. Ook wordt er met de voetbalclub gesproken over een herverdeling van de financiering van het project. Onder meer de SP in de Groninger gemeenteraad vindt de verdeling van de financien namelijk niet eerlijk. De FC betaalt 18.000 euro.De gemeente Groningen verlengt de deelname aan het project in elk geval voor een seizoen en bekijkt daarna of het ermee verder gaat. 'Geen rellen, zorgen dat iedereen onbekommerd plezier kan hebben bij de wedstrijden: dat is de inzet', zegt Den Oudsten.