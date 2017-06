Groningen op schema met huisvesting asielzoekers

De provincie Groningen is goed op weg met het huisvesten van asielzoekers met een verblijfsvergunning. Dat meldt het platform Opnieuw Thuis, dat zich baseert op cijfers van het COA.

Op 1 juni was voor 83 procent van de totale groep asielzoekers woonruimte gevonden. Gemeenten die 83,3% of meer hebben gerealiseerd liggen op schema.De landelijke achterstand bij de huisvesting van vergunninghouders is bijna ingelopen, meldt het platform. In mei dit jaar kregen iets meer dan 3000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning woonruimte in een gemeente. Als het de gemeenten samen lukt om deze maand nog ruim 2700 vergunninghouders van een woning te voorzien, dan is de opgelopen achterstand per 1 juli ingelopen.In het eerste half jaar van 2017 moeten Nederlandse gemeenten voor 19.000 vergunninghouders woonruimte vinden. Van alle Nederlandse provincies lopen Gelderland, Friesland en Drenthe lopen voorop, met respectievelijk 129 procent, 117 procent en 103 procent realisatie van de doelstelling. Alleen Noord-Holland en Utrecht lopen achter op schema, onder meer door de druk op de woningmarkt in deze provincies.