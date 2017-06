Drugsoverlast Folkingestraat neemt toe, camera's blijven langer hangen

Ondanks het cameratoezicht tussen de Werkmanbrug en de Vismarkt is er nog wel sprake van drugsoverlast. Nu het mooie weer voor de deur staat, neemt de overlast weer toe. Dat merken omwonenden en winkeliers.

De overlast speelt zich met name af in de Folkingestraat en op het Regenboogpad bij het Groninger Museum. Daar zijn met grote regelmaat drugsdealers te vinden.Sinds het begin van dit jaar hangen er vijf camera's tussen de Werkmanbrug en de Vismarkt. Politie en omwonenden merken dat de camera's wel helpen in de strijd tegen drugsoverlast. Raadsleden willen het cameratoezicht met een half jaar verlengen. Dat bleek tijdens de raadscommissie woensdagmiddag.Vorig jaar stelde burgemeester Peter den Oudsten voor om de camera's een jaar op te hangen. Daar ging de gemeenteraad destijds niet mee akkoord. Een raadsmeerderheid wilde de camera's niet langer dan een half jaar ophangen. Nu dat half jaar voorbij is, moet er dus opnieuw toestemming aan de gemeenteraad worden gevraagd.De camera's blijven hangen tot 1 januari 2018. 'Wat er daarna gaat gebeuren is onbekend', zegt Den Oudsten. 'Het probleem van drugsoverlast gaat niet opgelost worden. We zijn een grote stad. Het beleid is niet om het op te lossen, maar om het beheersbaar te maken. Cameratoezicht is daarin een instrument.'De politici in de stad zijn, net als de burgemeester, van mening dat alleen cameratoezicht niet leidt tot minder overlast. 'Cameratoezicht is geen wondermiddel', aldus Carlo Schimmel van D66.Anne Zijlstra van de winkeliersvereniging in de Folkingestraat ziet er graag een extra camera bijkomen. Namelijk in de Folkingedwarsstraat. Daar zou ook sprake zijn van overlast van drugsdealers.Den Oudsten denkt dat vijf camera's echter wel voldoende zijn. 'Misschien kunnen we met het verplaatsen van een camera ook een heel eind komen. We zouden flexibeler kunnen omgaan met de vaste camera's. Dan kun je toch wat doen, zonder het aantal camera's uit te breiden.'